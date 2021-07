Deutsch üben beim Spazieren in der Graft: Diakonie-Ehrenamtlicher Wolfgang Witt hat die aus Afghanistan nach Delmenhorst geflüchtete Nilofar Taimore nicht nur bei Arztbesuchen unterstützt.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Eine Bombenexplosion kostete Nilofar Taimore mit 13 fast das Augenlicht. Mit 33 Jahren hat sie sich ins Leben zurückgekämpft, mit Hilfe des Delmenhorster Ehrenamtlichen Wolfgang Witt. Der ist nun für einen Preis nominiert.

"Ich war nur zu Hause, die ganze Zeit. Das war sehr schwer", erinnert sich Nilofar Taimore an die düsteren, einsamen Wochen zu Anfang ihrer Zeit in Delmenhorst. 2015 flüchtete sie aus Afghanistan, landete mit einem Umweg über Hannover an de