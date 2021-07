Termine für Sonder-Impfaktion in Delmenhorst vorab vereinbaren

In Delmenhorst stehen Impfaktionen an.

Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. Für die Sonder-Impfaktion am Sonntag, 18. Juli, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Veranstaltungszentrum Commedia an der Lahusenstraße 25 müssen Termine jetzt doch telefonisch gebucht werden.

Termine für die Impfaktion können nur über die Hotline des Landes Niedersachsen unter (0800) 9988665 gebucht werden. Terminbuchungen für den Aktionstag sind auch dann möglich, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht im Einzugsgebiet des jewe