Hertie-Abriss: Noch können es viele nicht glauben

Warten auf den Abriss: Die frühere Delmenhorster Hertie-Immobilie, hier durch die Jeansgasse zu sehen, soll weichen.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Der Vorbesitzer der Delmenhorster Hertie-Immobilie hat bereits Vorarbeit für den Abriss geleistet. Umsonst war die nicht. Ein Kommentar.

Noch nie, so äußerte sich vor einiger Zeit in der früheren Hertie-Immobilie ein Dienstleister der städtischen Baubehörde, habe er eine derart aufgeräumte und saubere Abrissimmobilie gesehen. In der Tat. Der mit seinen Plänen einer Wiederb