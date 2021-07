Wahlplakate an Verkehrszeichen wie hier an einer Ampel in Düsternort sind eigentlich untersagt. Die FDP in Delmenhorst leistete sich nun jedoch eine ganze Reihe dieser und anderer Verstöße.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Seit Montag dürfen die Parteien in Delmenhorst über Plakate für die Wahl im September werben. Die FDP hat sich offenbar gleich eine ganze Reihe an Verstößen erlaubt.

Dieser Montag war ein besonderer Tag. Denn am 12. Juli ist für die Parteien und Wählergemeinschaften der Startschuss fürs Plakatieren gefallen. Über Nacht sind am Montag damit an zahlreichen Straßen in Delmenhorst Wahlplakate aufgehängt wor