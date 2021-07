Delbus will 16 Millionen Euro in neuen Betriebshof investieren

Die Delbus will ihren Fuhrpark mit Bussen ausstatten, die klimaschonende Antriebe haben. Dafür muss auch der Betriebshof an der Bremer Straße komplett neu gebaut werden. Bereits vor einem Jahr stellte sie neue Hybridbusse vor.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Im Delmenhorster Stadtwesten kündigt sich eine große Investition an: In den kommen den Jahren sollen insgesamt 16 Millionen Euro in einen neuen Betriebshof der Delbus an der Bremer Straße fließen. Bei dem Vorhaben spielen Klimaschutzaspekte eine gewichtige Rolle.

Ganz neu ist das Vorhaben nicht, aber die Dimension überrascht dann doch: Das für den Öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständige Unternehmen Delbus will seinen Betriebshof an der Bremer Straße mit einem Neubau erset