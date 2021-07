Behindertenbeirat kritisiert neue Tourist-Info in Delmenhorst

Neben Thalia und gegenüber des dk soll die Touristinfo künftig zu finden sein. Vor der Tür: eine kleine Stufe.

Kai Hasse

Delmenhorst. Mahnende Worte findet Christa Behrens, stellvertretende Vorsitzende des Behindertenbeirats in Delmenhorst, mit Blick auf die Verlegung der Touristeninformation.

„Dass wir in Delmenhorst eine zentralgelegene Touristeninformation haben, ist sehr wichtig, allerdings sollte diese doch barrierefrei sein, was bei dem von der Stadt angemietetem Ladenlokal an der Langen Straße nicht der Fall ist.