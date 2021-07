Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist in den vergangenen Tagen laut RKI deutlich gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das erste Mal seit knapp zwei Wochen hat das RKI drei neue Corona-Fälle an einem Tag registriert. Der Inzidenzwert in Delmenhorst steigt wieder an

Nachdem der Inzidenzwert für die Stadt am Freitag bereits auf 3,9 gesunken war, ist er nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) nun auf 7,7 gestiegen. Am Dienstag sind drei neue Fälle gemeldet worden, am Dienstag vergangener Woche wa