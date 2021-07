Wann kommt die Straßensammlung fürs Altglas? Bürger wie Rudolf Hoffmann aus Schafkoven ärgern sich schon länger über eine problembehaftete Altglasabholung.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Nicht oder zu spät abgeholtes Altglas über die Straßensammlung in Delmenhorst erhitzt aktuell die Gemüter. Bürger wie Rudolf Hoffmann aus Schafkoven sagen, das Problem besteht nicht erst seit gestern.

Rudolf Hoffmann ist sauer. Dass er sich überhaupt an die Presse wendet, sagt der 72-Jährige, sei in gewisser Weise eine "Verzweiflungstat". Hoffmann bereitet in diesen Tagen die Altglasabholung in Delmenhorst Kummer. Als Anwohner