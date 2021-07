100 Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson stehen für die Impfaktion im Delmenhorster Impfzentrum zur Verfügung.

Delmenhorst. Ohne Anmeldung kann man sich am Freitag und Sonntag in Delmenhorst gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Aktion am Sonntag richtet sich speziell an Kinder ab 12 Jahre.

Weitere Aktionen für schnellentschlossene Impfwillige bieten die Stadt Delmenhorst und das Corona-Impfzentrum Delmenhorst am Freitag, 16. Juli, an. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Speziell an Kinder und Jugendliche im Alter von