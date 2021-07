Nach dem Einschleichdiebstahl bei einer Delmenhorster Seniorin sucht die Polizei nach Zeugen.

Symbolfoto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Trotz ihres Misstrauens hat sich eine 90-jährige Delmenhorsterin von einem Unbekannten aus ihrem Haus locken lassen. Später stellte sie fest, dass Schmuck entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Einschleichdiebe haben eine 90-Jährigen am Samstag in Delmenhorst bestohlen. Laut Polizeibericht klingelte an ihrer Haustür an der Annenheider Straße nachmittags ein bislang unbekannter Mann, der der Seniorin etwas in ihrem Garten zeigen wo