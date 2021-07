Rund 70 Kinder und Jugendliche haben sich am Wochenende bei ihrer Konfirmation oder Erstkommunion in Delmenhorst und Ganderkesee zur kirchlichen Gemeinschaft bekannt - wie diese Gruppe an der St. Laurentius-Kirche in Hasbergen.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst/Ganderkesee. In mehreren evangelischen und katholischen Gemeinden in Delmenhorst und Ganderkesee haben sich an diesem Wochenende Kinder zur kirchlichen Gemeinschaft bekannt. Hier finden Sie Fotos von den Einsegnungen am 10. und 11. Juli 2021.

Rolf Tobis Bei der Erstkommunion in St. Marien mit Pastor Guido Wachtel waren: Gianna Marie Albers, Michelle Becker, Jadie Maxime Budack, Maxim Frank, Elias Gornitzka, Mia -Sarah Hatko, Jonah Hillmann, Liam