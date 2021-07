Die Polizei hat am Samstag einen berauschten Autofahrer in Delmenhorst aus dem verkehr gezogen.

imago images / localpic

Delmenhorst. Die Polizei hat am Samstagmorgen einen berauschten 50-jährigen Autofahrer aus Delmenhorst aus dem Verkehr gezogen, der auch ohne Drogenkonsum nicht hätte fahren dürfen.

Gegen 9 Uhr stand am Samstag ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Ahlhorn in Delmenhorst an der Ampelkreuzung Lange Straße / Friedrich-Ebert-Allee. An ihnen fuhr ein Auto vorbei, bei dem deutlich zu erkennen war, dass der Fahrer während de