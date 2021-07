Als der Sport in Delmenhorst noch in den Kinderschuhen steckte: Männer des DTV um 1910.

Sammlung Paul Wilhelm Glöckner

Delmenhorst. Auch um die Anfänge des Sports in Delmenhorst bis 1914 geht es im neuen Delmenhorster Heimatjahrbuch.

Wir befinden uns in der Zeit um 1910, das in Vereinen aufblühende Sportwesen in Delmenhorst steckt noch in den Kinderschuhen. Die jungen Männer, die sich hier eindrucksvoll in Pose werfen, gehören zur Sportlerriege, aus der zu der Zeit die