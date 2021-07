Der Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt weiter. Das RKI meldet den tiefsten Wert des Monats. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Einen neuen Corona-Fall hat das RKI am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt dennoch und erreicht den tiefsten Stand des Monats.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am vergangenen Freitag zwei Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst registriert. Diese fallen nun aus der Berechnung. Somit sinkt der Inzidenzwert von 5,2 am Donnerstag auf 3,9 am Freitag. Das ist der tiefs