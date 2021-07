Diese Bauland-Chance muss Delmenhorst ergreifen

Hier sollen nach Vorstellungen eines Investors unter anderem 85 Reihenhäuser entstehen: Die Bahnbrache am Winterweg in Delmenhorst.

Michael Korn

Delmenhorst. Ein Investor will den alten Bahn-Betriebshof in Delmenhorst in ein Wohngebiet verwandeln. Die Stadt steht dem Millionen-Projekt auffallend passiv gegenüber. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

In Delmenhorst ticken die Uhren scheinbar wieder einmal anders: Während Städte wie Essen, Geislingen und auch Emden Wohnungsbauvorhaben in unmittelbarer Bahngleis-Nähe konstruktiv-kritisch begleiten und aktiv unterstützen, zieht unserer Rat