RKI meldet keine neuen Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt

Der Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt laut RKI wieder. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Niedersachsenweit steigt der Inzidenzwert an, in Delmenhorst sinkt er dagegen wieder. Das RKI meldet erneut keine neue Corona-Infektion in der Stadt.

Am vergangenen Donnerstag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) noch drei neue Fälle gemeldet. Diese Fallen nun aus der Berechnung des Inzidenzwertes für die Stadt, der damit von 9,0 auf 5,2 sinkt. Der landesweite Inzidenzwert in Niedersachs