Entlaufendes Känguru in der Nacht zu Donnerstag in Delmenhorst "gestellt"

Wallaby "Scuff" kurz vor der "Festnahme" durch die Polizei Delmenhorst.

Polizei Delmenhorst

Delmenhorst. Das seit gestern durch Delmenhorst hüpfende Känguru konnte in der Nacht zu Donnerstag eingefangen werden.

Am Mittwochmorgen hatte eine Zeugin gegen 1 Uhr die Polizei verständigt, weil sie an einer Bushaltestelle im Altenescher Weg in Delmenhorst ein Känguru gesehen hatte. Die eingesetzten Beamten der Polizei Delmenhorst konnten das k