Für das Bürgerforum kandidieren: (von links) Kathrin Seidel, Irene Glatz, Anja Szymanski, MyHong Nguyen, Gabriele Laurinat und Michael Effenberg.

privat/Effenberg

Delmenhorst. Fünf Frauen und ein Mann kandidieren für die Wählergemeinschaft Bürgerforum bei den Kommunalwahlen. Zur wichtigsten Personalie in der Stadt gibt es derweil noch keine Mitteilung der Gemeinschaft.

Mit derzeit sechs Kandidaten tritt das Bürgerforum in Delmenhorst bei der kommenden Kommunalwahl an. Aus allen vier Wahlbereichen treten nun insgesamt fünf Frauen und ein Mann an, die in den Stadtrat gewählt werden wollen. Wä