Markus Kaiser neuer Chef der Kirchenverwaltung in Delmenhorst

Kreispfarrer Althausen (links) hielt die Predigt bei der Amtseinführung von Markus Kaiser (2. von links), hier zusammen mit Martina Heger und Dr. David Kleinhans.

Christoph Martsch-Grunau

Delmenhorst. Nachdem er bereits seit November die Geschäfte der Kirchenverwaltung führt, wurde Markus Kaiser nun auch offiziell in einem Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Thema der Predigt war Gesetz und Gnade.

Markus Kaiser ist nun neuer Leiter der Regionalen Dienststelle der Gemeinsamen Kirchenverwaltung in Delmenhorst. Er ist am Freitag, 2. Juli, bei einem feierlichen Gottesdienst offiziell in sein Amt eingeführt. Gutes Haushalten und rechtskon