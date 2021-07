Corona-Lage in Delmenhorst bleibt am Mittwoch stabil

Das RKI meldet stabile und sinkende Inzidenzwerte in Delmenhorst und der Region. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI meldet am Mittwoch keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst. Der Inzidenzwert bleibt stabil bei 9,0.

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist mit 9,0 deutlich über dem Durchschnittswert in Niedersachsen. Diese ist zwar am Mittwoch gestiegen, liegt aber mit 4,1 weiterhin deutlich unter dem Delmenhorster Wert. In den vergangenen sieben Tagen hat