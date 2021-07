Känguru in Delmenhorst auf der Flucht: Polizei bittet um Mithilfe

Ein Känguru ist in der Nacht in Delmenhorst gesichtet worden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem Tier.

Polizei

Delmenhorst. In Delmenhorst ist in der Nacht auf Mittwoch ein Känguru gesichtet worden. Die Polizei konnte es nicht einfangen. Das Tier stammt aus Hasbergen.

Laut Mitteilung der Polizei hatte eine Zeugin gegen 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch die Polizei verständigt, weil sie an einer Bushaltestelle im Altenescher Weg in Delmenhorst ein Känguru gesehen hatte.Fangversuch missglücktDie einges