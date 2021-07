Investor plant Neuanlauf für Mega-Wohnviertel in Delmenhorst

Hier will ein Investor ein neues Wohnquartier aus dem Boden stampfen: Ruine der Wartungshalle und verwildertes Gelände zwischen Bahnlinie, Winterweg und Frühlingsweg in Delmenhorst.

Michael Korn

Delmenhorst. Ein Immobilieninvestor aus Hessen will direkt an der Bahnlinie in Delmenhorst-Heidkrug ein riesiges Neubaugebiet entwickeln. Die Stadt bleibt zurückhaltend.

Die zuletzt ins Stocken geratenen Pläne für ein neues Mega-Wohnquartier im Stadtteil Heidkrug sollen nach dem Sommer wieder aufleben: Der Immobilieninvestor W&L AG aus Bad Soden in Hessen will das Millionen-Vorhaben zwischen d