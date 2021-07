Neue Kindertagesstätte Moorkamp in Delmenhorst eingeweiht

Matschen unterm Sonnensegel, toben auf dem Hügel oder in der Bewegungshalle: Die neue Kita Moorkamp kommt nicht nur bei Leiterin Gerrit Gieseler-Mahlmann und Oberbürgermeister Axel Jahnz, sondern vor allem auch bei den Kindern gut an.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Jedes Jahr eine neue Kita: So reagiert Delmenhorst auf den Platzmangel in Kindertagesstätten. Im Neubau an der Moorkampstraße herrscht seit Januar Betrieb. Nun ist er – coronabedingt nachträglich – eingeweiht worden.

Sogar den Berg auf dem Außengelände, um den es vorab Diskussionen gab, hat sie bekommen: Leiterin Gerrit Gieseler-Mahlmann ist sehr zufrieden mit der neuen Kindertagesstätte Moorkamp. Und mindestens genauso wichtig: Die in dem Neubau an der