Helge Schneider und Fury in the Slaughterhouse kommen nach Delmenhorst

Helge Schneider ist am Dienstag, 10. August, auf der Delmenhorster Burginsel zu erleben.

Delmenhorst. Delmenhorst darf sich auf 13 Tage Sommerkultur freuen. Zum Abschluss reisen mit Fury in the Slaughterhouse und Helge Schneider musikalische Stars an.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: An den letzten beiden Tagen der vom Delmenhorster Kreisblatt unterstützten "Delmenhorster Sommerkultur 21" vom 29. Juli bis 10. August wird es zwei Star-Gastspiele auf der Burginsel geben. Der für den Veran