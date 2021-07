Eine Falschmeldung über ein vermisstes Mädchen in Delmenhorst kursiert aktuell im Internet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Am Wochenende kursierte eine Meldung über ein vermisstes Mädchen in Delmenhorst im Internet. Laut Polizei ist das eine Falschmeldung.

In einem Tweet hat die Delmenhorster Polizei am Montagmorgen vor der Falschmeldung gewarnt. "Aktuell wird in den sozialen Medien von einem angeblich vermissten Mädchen in Delmenhorst berichtet", schreibt die Polizei. "Das Mädchen ist w