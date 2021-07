Zum Teil durchaus ausgelassen freuten sich die Absolventen über ihren Abschluss, wie hier die Klasse 10b der Oberschule Süd in Delmenhorst von Klassenlehrerin Nicole Bredemeyer.

Simon Rehse

Delmenhorst/ Ganderkesee. Einen Schritt näher an das Erwachsenenleben sind zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Delmenhorst und Ganderkesee gekommen. In diesem Artikel zeigt das dk die Fotos der Absolventen.

Es war wegen der Pandemie für die Absolventen der Schulen vor Ort in Delmenhorst und Ganderkesee kein normales Schuljahr. Doch vor wenigen Tagen war es soweit: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler konnten ihre Abschlusszeugnisse in Empfang