Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Sonntag leicht zurückgegangen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach einer leichten Erhöhung am Samstag ist der Delmenhorster Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen wieder gesunken. Er liegt jetzt bei 7,7.

