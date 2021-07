Bei einem Unfall auf der Stedinger Straße in Delmenhorst hat sich ein 83-jähriger Autofahrer alles andere als vorbildlich verhalten.

Michael Gründel

Ein betrunkener 83-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend in Delmenhorst Fahrerflucht begangen. Laut Polizei befuhr der Delmenhorster mit seinem Wagen die Stedinger Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Thüringer Straße fuhr er auf