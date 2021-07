Inzidenzwert in Delmenhorst steigt auf 9,0 an

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert am Samstag leicht gestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst ziehen auf niedrigem Niveau weiter an. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 9,0 – und damit nicht mehr fern von dem Grenzwert von 10,0.

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen ist in Delmenhorst nach Zahlen vom Samstag erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der aktuelle Wert nun bei 9,0. Am Freitag noch lag er bei 7,7, am Donne