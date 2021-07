Delmenhorster Schüler Maximilian Lux über das Abitur in Corona-Zeiten

Hat jetzt an der BBS 1 sein Abitur gemacht: Der 20-jährige Maximilian Lux.

Marco Julius

Delmenhorst. Maximilian Lux hat soeben sein Abitur an der BBS I in Delmenhorst bestanden. Jetzt spricht er über die besonderer Schulzeit in Zeiten der Pandemie. Und findet dabei lobende Worte für seine Berufsschule.

Corona-Abi: Abi light. Maximilian Lux kann das nicht mehr hören. Überhaupt ist der BBS-I-Schüler der Meinung, es werde viel zu viel über Schüler geredet als mit ihnen. Er will das ändern. Sein Abitur hat er gerade in der Tasche. "Ein vollwe