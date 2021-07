Delmenhorst. Die Autofahrt einer 31-jährigen betrunkenen Delmenhorsterin endete am Donnerstagabend falsch herum im Straßengraben.

Eine 31-jährige Delmenhorsterin hat sich am späten Donnerstagabend mit ihrem Auto überschlagen. Laut Bericht der Polizei war die Frau auf der A28 in Richtung Bremen unterwegs. In der Ausfahrtkurve der Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Schutzplanken. Ihr Wagen überschlug sich. Die Frau wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, doch ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Gegen die Delmenhorsterin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein.