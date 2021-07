Zwei Ladendiebe in Delmenhorster Media-Markt-Filiale erwischt

Zwei Ladendiebe konnten in der Delmenhorster Media Markt-Filiale durch die Mitarbeiter gestellt werden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In der Delmenhorster Media Markt-Filiale wurden am Dienstag, 29. Juni, zwei Männer beim Klauen erwischt.

Ertappt: Mitarbeiter der Media Markt-Filiale an der Seestraße in Delmenhorst konnten am Dienstag, 29. Juni, zwei Ladendiebe stellen. Laut Bericht der Polizei hatte der Ladendetektiv um 17.50 Uhr beobachtet, wie zwei Männer verschiedene Arti