Rotes Kreuz rechnet mit weiteren mobilen Impf-Aktionen in Delmenhorst

Bei der Impf-Aktion des DRK im Café Kö in Düsternort kam entgegen der ursprünglichen Planung kurzfristig der Impfstoff von Johnson&Johnson zum Einsatz, der nur einmal verimpft werden muss.

Delmenhorst. Nach der ersten großen Impf-Aktion außerhalb des Impfzentrums am Mittwoch in Düsternort rechnet DRK-Chef Michael Pleus mit weiteren dezentralen Impfungen – denn die Zukunft des Zentrums in der Wehrhahnhalle ist offen.

Das Wichtigste vorneweg: Die Impf-Aktion im Düsternorter Café Kö am vergangenen Mittwoch war laut DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Pleus ein Erfolg, der zukunftsweisend sein könnte. "Wir haben an dem Tag 98 Menschen aus Düsternort