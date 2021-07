Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI am Freitag wieder leicht gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Erneut hat das RKI Corona-Infektionen in Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt am Freitag den zweiten Tag in Folge an.

Zwei Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für Delmenhorst gemeldet. Am vergangenen Freitag hatte es keine Infektionen gegeben. Der Inzidenzwert steigt damit von 5,2 auf 7,7 an. Am Mittwoch hatte er noch bei 1,3 gelegen. Insgesa