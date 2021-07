Um die Ausdehnung der Stadt nach außen zu verhindern, soll das Baulückenkataster ein Mittel sein.

Patrick Pleul/dpa

Delmenhorst. Wer in Delmenhorst bauen will, soll Informationen zu möglichen Grundstücken auch im Netz finden. Der Bauausschuss der Stadt ist dafür. Aber es gibt Bedenken, ob das Projekt nicht an manchen Problemen scheitert.

Beinahe einvernehmliche Zustimmung herrscht unter Delmenhorster Baupolitikern darüber, dass das Baulückenkataster der Stadt auf der Homepage des Rathauses angezeigt werden sollte. Es gab zwar Bedenken, letztlich stimmten aber alle Mitglied