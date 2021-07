Die Grafttherme ist aktuell Schwimmkursen, Vereinen und Schulen vorbehalten.

Archivfoto: Michael Korn

Delmenhorst. Seit dem 23. Juni dürfte die Delmenhorster Grafttherme laut niedersächsischem Stufenplan eigentlich auch den Innenbereich für Besucher öffnen – sie tut es aber nicht. Warum ist das so?

Bereits am 23. Juni sind in Delmenhorst die Lockerungen der Stufe 1 des niedersächsischen Stufenplans in Kraft getreten. Darin heißt es, dass Schwimmbäder, egal ob Frei- oder Hallenbäder, mit Hygienekonzept öffnen dürfen. Doch die Graftther