RKI meldet drei neue Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst steigt

Der Inzidenzwert für Delmenhorst ist laut RKI wieder gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Erstmals seit mehr als einer Woche meldet das RKI wieder einen steigenden Inzidenzwert für Delmenhorst. Drei neue Corona-Fälle wurden in der Stadt registriert.

Durch die drei am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Fälle steigt der Inzidenzwert in Delmenhorst auf 5,2. In den sieben Tagen zuvor war nur ein neuer Fall registriert worden. Delmenhorst bleibt damit den achten Tag i