Mitten in der Landschaft hat der Übeltäter seine Altreifen abgeladen.

Anke Rogge

Delmenhorst. Eine vermeintliche Autopanne an der Bremer Straße in Delmenhorst hat sich als illegale Entsorgungsaktion entpuppt. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Täter aufspüren.

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Umweltsünder am vergangenen Freitagabend in Stickgras. Überführt hat ihn der Sohn von Anke Rogge, die in der Nähe des Tatorts wohnt. Gegen 22.30 Uhr sei er die Bremer Straße entlanggefahren und habe e