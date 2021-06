Das RKI meldet einen weiteren Todesfall und einen stabilen Inzidenzwert für Delmenhorst. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Mittwoch einen gleichbleibenden Inzidenzwert für Delmenhorst gemeldet. Ein weiterer Delmenhorster ist in Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.

Mit dem am Mittwoch gemeldeten Todesfall ist die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit einer Corona-Infektion in Delmenhorst auf 69 gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet zudem eine stabile Inzidenz von 1,3 für die Stadt.