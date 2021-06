Delmenhorst. Ein Gewerbegebiet auf dem Pulternareal? Dieser Idee der Delmenhorster CDU kann der örtliche Nabu gar nichts abgewinnen und äußert Kritik.

Der Delmenhorster Naturschutzbund (Nabu) ist nach eigenen Worten „entsetzt“ über Pläne aus dem CDU-Wahlprogramm, wonach die Konservativen „auf dem ökologisch besonders wertvollen Pulterngelände“ noch immer ein Gewerbegebiet errichten wollen. Obwohl bekannt sei, dass der Bereich weitestgehend im Landschaftsschutzgebiet 10 verankert ist, solle ein Gewerbegebiet hinter dem Pulternsee entstehen. Der Nabu nennt vorliegende Gutachten zum Artenspektrum und zu vorhandenen Ökosystemen, die eine Bebauung in dem Bereich „absolut nicht sinnvoll“ erscheinen ließen. Fließgewässer, der alte Baumbestand, historische Wallhecken oder der an besonderen Fischarten reiche See müssten „für den Naturhaushalt und die Erholung unabdingbar erhalten bleiben“.

Nabu schlägt Alternativen vor

Stattdessen schlägt der Nabu die Mobilisierung von Flächenreserven in bestehenden Gewerbegebieten und die Revitalisierung von Gewerbebrachen als „richtigen Weg“ vor, um ressourcenschonend die Gewerbeentwicklung in den Blick zu nehmen.