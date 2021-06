Delmenhorst. Der frühere Stadtrat und langjährige Vorsitzende des Delmenhorster Heimatvereins, Friedrich Hübner, ist verstorben. Die Stadt würdigt sein Wirken – auch nach dem Ruhestand setzte er sich für seine Stadt ein.

Die Stadt Delmenhorst trauert um Friedrich Hübner. Der ehemalige Stadtrat und langjährige Vorsitzende des Delmenhorster Heimatvereins ist am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren plötzlich verstorben. Das hat die Stadt Delmenhorst mitgeteilt.

In Delmenhorst geboren und aufgewachsen, war Hübner nach drei Jahren als Zeitsoldat und dem Studium der Rechtswissenschaften zunächst mehr als 20 Jahre bei der Freien Hansestadt Bremen sowie zwischenzeitlich kurz beim Land Niedersachsen beschäftigt, bevor er im August 1993 in die Delmenhorster Verwaltung wechselte. Als Stadtrat war er insbesondere für die Bereiche Schule und Sport, Jugend und Soziales, Kultur sowie Gesundheit zuständig und leitete zudem eine Zeit lang das damalige Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft.

Sichtbar in Kita- und Schullandschaft

Den Angaben zufolge ist mit Hübner im Bereich Schule die Gründung der Integrierten Gesamtschule (IGS) verbunden. "Daneben setzte er sich unter anderem für das Ganztagsangebot sowie verschiedene Schulerweiterungen und -sanierungen ein." Zudem habe er unter anderem den Neubau von Kindertagesstätten und die Einrichtung von Krippengruppen vorangetrieben.

Als besondere Meilensteine im kulturellen Bereich nennt die Stadt die 1996 erfolgte Gründung des Fabrikmuseums auf der Nordwolle, ein Jahr später folgte die Eröffnung des benachbarten Stadtmuseums. Auch im Krankenhausbereich hinterließ Hübner Spuren: Der ehemalige Stadtrat habe viel Arbeit in die Überleitung der damaligen Städtischen Kliniken in die neue Rechtsform des Klinikums Delmenhorst gesteckt. Später sei er an Kooperationsverhandlungen mit dem St.-Josef-Stift beteiligt gewesen.

Im Ruhestand für Delmenhorst sehr aktiv

Seinen Ruhestand ab Mai 2006 habe Hübner genutzt, um sich ehrenamtlich für seine Heimatstadt zu engagieren. "Gerade in den vergangenen Tagen war er noch im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Veröffentlichungen zum Stadtrechtsjubiläum in der Öffentlichkeit präsent", so die Stadt. Als Heimatvereinsvorsitzender habe er zuletzt neben Veranstaltungen zu dem Thema unter anderem mit seiner Stellvertreterin Herta Hoffmann die Übertragung der Stadtrechtsurkunde in heutiges Deutsch organisiert.

Sichtbare Zeugnisse seines Engagements in Verbindung mit der Stadthistorie sind übrigens beispielsweise die Bronzemodelle des Rathaus-Ensembles auf dem Rathausplatz und der Burg am Eingang zu den Graftanlagen.