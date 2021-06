Marco Tienz (vorne) ist mit Eventschnelltest nur noch bis zum vierten Juli an der Aral-Tankstelle von Pächter Sascha Görres an der Stedinger Straße zu finden. Danach zieht das Team nach Hasbergen um.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Ab dem 5. Juli ist die Drive-In-Teststation "Eventschnelltest" an einem neuen Standort zu finden. Außerdem werden die Öffnungszeiten an den Bedarf der Delmenhorster angepasst.

Die Corona-Teststation von Marco Tienz zieht um. Nur noch bis zum vierten Juli ist das Bürgertest-Angebot an der Aral-Tankstelle an der Stedinger Straße zu finden. Ab Montag, 5. Juli, wird dann am Mühlenkamp 68 in Hasbergen getestet. Ab die