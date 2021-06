Delmenhorst/Ganderkesee. Nachdem das Abi unter Corona-Bedingungen geschrieben werden musste, freuen sich die Delmenhorster Absolventen nun auf die Zeugnisübergabe. Diese kann im feierlichen, wenn auch kleineren Rahmen stattfinden.

Für die Delmenhorster Abiturienten ist der Tag der Zeugnisübergabe der Abschluss ihres Schullebens und damit ein echtes Highlight. Dank niedriger Corona-Inzidenzwerte kann es bei der Übergabe der Abiturzeugnisse auch halbwegs festlich zugehen.

„Die Schüler haben es sich verdient“, findet Stefan Nolting, Leiter des Gymnasiums an der Willmsstraße. 28 Schüler haben mit einer Note besser als 2,0 abgeschnitten, berichtet er. „Das ist der beste Abischnitt seit 15 Jahren“, sagt Nolting zufrieden.

Vier glatte Abi-Einsen beim Maxe

Zeugnisübergabe und Abifeier finden am Samstag ab 11 Uhr statt. Wo genau, mag der Oberstudiendirektor nicht verraten. „Das wird eine freudige Überraschung“, orakelt er und hofft, dass es an diesem Tag nicht regnet. Nolting sieht einer schönen und fröhlichen Feier entgegen.

Sehr stolz auf die Leistungen ihrer Abiturienten ist auch Katrin Wutschke, Leiterin des Max-Planck-Gymnasiums. Ihren Angaben zufolge liegt der diesjährige Abischnitt des „Maxe“ bei 2,3, und vier Schüler haben eine 1,0 auf ihrem Abizeugnis stehen. „Da haben wir sehr viel Grund zum Feiern“, findet die Oberstudiendirektorin – zumal man auf ein Schuljahr zurückblicke, das den Abiturienten viel Disziplin und Leistungsfähigkeit abverlangt habe. „Homeschooling ist eben nicht wie Sommerferien“, betont sie.

Zeugnisvergabe in Picknick-Atmosphäre

Geplant ist, die Abschlusszeugnisse am Freitag ab 18 Uhr zu verteilen. Ort des Geschehens ist die Wiese vor dem Schulgebäude. „Dort hat jede Familie die Möglichkeit, auf einer Picknickdecke Platz zu nehmen“, sagt die Oberstudiendirektorin. Dies sei nicht nur ein würdiger Rahmen für ein solches Ereignis, im Freien könnten auch die Corona-Sicherheitsabstände besser eingehalten werden.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Zeugnisvergabe ins Theater Kleines Haus direkt neben dem „Maxe“ verlegt. Dann aber müsste die Verabschiedung gestaffelt ablaufen, um die Corona-Regeln einzuhalten, lässt Studiendirektorin Erika Labinsky wissen.

Anzeige Anzeige

Keine Musikbeiträge bei der IGS-Feier

Eine Abifeier mit Zeugnisvergabe gibt es ebenfalls an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Delmenhorst, und zwar am Donnerstag in der schuleigenen Mensa. Die Veranstaltung finde in drei getrennten Gruppen nacheinander statt, um Abstände zwischen den Teilnehmern einzuhalten, teilt Oberstufenleiter Ralf Woinitzki mit.

Im Vergleich zu einer „gewöhnlichen“ IGS-Abifeier haben die drei aufeinanderfolgenden Gruppen laut Woinitzki weniger Zeit – etwa 35 Minuten je Gruppe statt 60 bis 70 Minuten mit allen. Es gebe keine Musikbeiträge, auch die Redebeiträge seien etwas gekürzt.

BBS I hat Markthalle gebucht

Die diesjährige Entlassungsfeier der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft der Berufsbildenden Schulen I (BBS I) Delmenhorst ist für Samstag ab 11 Uhr in der Delmenhorster Markthalle vorgesehen. Am Samstagabend feiern die Abiturienten der BBS I laut Oberstudienrat Christoph Baumann ab 18 Uhr in der Gemeinsamen Heimgesellschaft Delmenhorst ihre Allgemeine Hochschulreife.

Die Absolventen der Beruflichen Gymnasien der Berufsbildenden Schulen II (BBS II) Delmenhorst erhalten ihre Zeugnisse am Freitagnachmittag in der Aula des Schulgebäudes. Die Abiturienten dürfen zwei Begleitpersonen mitbringen, coronabedingt finden zwei Feiern statt: Eine um 15 Uhr, die andere um 17 Uhr.

BBS-II-Studienrätin Kerstin Koch konnte ihren eigenen Angaben zufolge beim diesjährigen Abitur und den Vorbereitungen darauf trotz Pandemie keine wesentlichen Unterschiede zu den Prüfungen der vergangenen Jahre feststellen. „Das liegt aber auch daran, dass unser 13. Jahrgang fast das gesamte Schuljahr über im Präsenzunterricht war“, erläutert sie.



Beim Gymnasium Ganderkesee ist die Entlassungsfeier für Freitag ab 16.30 Uhr in der Sporthalle terminiert. „Wir werden aufgrund der Vorgaben der Corona-Verordnung jedoch weniger Gäste begrüßen können, als dies in einem ‚normalen‘ Jahr der Fall ist“, so Oberstufenkoordinator Holger Krone.