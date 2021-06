Das Comedy-Musik-Duo Duschek & Döring wird beim Poetry Slam zum Auftakt der Delmenhorster Sommerkultur auftreten.

Alina Ahrens

Delmenhorst. Vom 29. Juli bis 10. August findet die Delmenhorster Sommerkultur statt. An diesem Dienstag startet der Vorverkauf für die Auftakt-Veranstaltung. dk-Leser können 2x2 Tickets für den Poetry Slam gewinnen.

Es kommt wieder Leben in die Stadt. Während sich die Corona-Zahlen positiv entwickeln, soll schon bald die 13-tägige Delmenhorster Sommerkultur an den Start gehen. Zahlreiche Events in der Markthalle, auf der Burginsel und auf dem Rath