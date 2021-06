Quergedacht: Astronauten sind ganz schön abgehoben

Er weiß, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt: ESA-Astronaut Alexander Gerst kennt den blauen Planeten von oben.

dpa

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets dem Orbit nahen Kolumne Quergedacht geht es um Astronauten, Aliens und den richtigen Job.

Ground Control to Major Tom: 3700 Deutsche wollen Astronaut werden. Sie haben sich bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA beworben. So viel wie nie zuvor. Traumjob Astronaut. Kein Wunder, möchte man meinen. Wer will sich nicht wegbeamen