Grundschule Bungerhof-Hasbergen fordert Unterstützung mit offenem Brief

Vertreter der Grundschule Bungerhof-Hasbergen haben sich jetzt an Oberbürgermeister Axel Jahnz gewandt. Sie hoffen auf Unterstützung.

Marco Julius

Delmenhorst. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Axel Jahnz wirbt die Grundschule Bungerhof-Hasbergen "inklusive aller Kinder und Eltern" um Unterstützung. Um coronabedingte Lerndefizite aufzuholen, brauche es Geld und Personal.

Eine ganze Schule ruft um Hilfe. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Axel Jahnz wenden sich "die gesamte Grundschule Bungerhof-Hasbergen inklusive aller Kinder und Eltern" sowie namentlich Doris Alvermann, Vertreterin der