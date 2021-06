Delmenhorst. Die Corona-Lage in Delmenhorst hat sich im Juni deutlich entspannt. Seit vergangener Woche liegt der Inzidenzwert unter zehn. Wenn dies auch am Dienstag so bleibt, kann ab Donnerstag weiter gelockert werden.

Wochenlang gehörte Delmenhorst zu den größten Corona-Hotspots in Niedersachsen. Doch in den vergangenen Wochen hat sich die Situation deutlich entspannt. Gerade einmal eine Neuinfektion wurde in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen registriert (Stand: Montag). Das entspricht einem Inzidenzwert von 1,3. Für weitere Lockerungen der Stufe 0 des niedersächsischen Stufenplans, die vor allem die Kontaktbeschränkungen betreffen, braucht es über fünf Werktage in Folge einen stabilen Inzidenzwert unter zehn. An diesem Montag ist bereits der vierte Werktag erreicht. Sollte der Wert also auch am Dienstag noch unter zehn liegen, wird die Stadt eine neue Allgemeinverfügung erlassen, so dass ab Donnerstag die neuen, gelockerten Regeln der Stufe 0 gelten würden. Damit würde auch die Maskenpflicht auf Wochenmärkten entfallen. In den Landkreisen Oldenburg, Diepholz und Wesermarsch gilt diese Stufe bereits.

Diese Corona-Regeln gelten in Stufe 0 des niedersächsischen Stufenplans

Treffen drinnen oder draußen:

Maximal 25 Personen drinnen oder 50 Personen draußen dürfen sich ohne Maske und Abstandsregeln treffen. Kinder unter 14 sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Private geschlossene Feiern, wie Geburtstage, Hochzeitsfeiern oder Fußball-Abende über diese Anzahl hinaus sind zulässig, wenn der Verantwortliche sicherstellt, dass alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis vorlegen können.

Kitas:

Szenario A in voller Gruppenstärke

Keine Maskenpflicht

Zweimal wöchentlich freiwillige Testung des Kita-Personals sowie Kinder über 3 Jahre

Schule:

Szenario A (Präsenzunterricht in voller Klassenstärke)

Mund-Nase-Bedeckung in gekennzeichneten Bereichen (Wegfall ab 1. Oktober)

Zweimal wöchentlich Testung bei Lehrkräften und sonstigem Personal, Schülerinnen und Schülern

Einzelhandel:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Medizinische Maske beim Einkaufen ist Pflicht

Keine Testpflicht

Keine Maskenpflicht auf Kundenparkplätzen

Keine Maskenpflicht mehr auf Wochenmärkten

Gastronomie:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wird

Private geschlossene Feiern ohne zahlenmäßige Begrenzung, ab 25 Personen (innen) und ab 50 Personen (außen) nur mit negativem Testnachweis

Keine Abstandspflicht, keine Maskenpflicht

Religiöse Veranstaltungen:

Gottesdienste mit Hygienekonzept erlaubt

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde

Gemeindegesang ist erlaubt

Diskotheken, Bars und Clubs:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Zugang nur mit negativem Testnachweis

Keine Abstandspflicht, keine Maskenpflicht

Veranstaltungen, Kinos, Theater, Konzerthäuser:

Mit Hygienekonzept erlaubt

Ab 25 Personen drinnen oder 50 draußen gelten Abstand und drinnen Maskenpflicht, solange der Sitzplatz nicht eingenommen wurde

Schachbrettbelegung möglich, in geschlossenen Räumen nur mit Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr

Kein Abstand und keine Maskenpflicht, wenn stattdessen vom Zuschauer ein negativer Testnachweis gefordert wird

Ab 1000 Personen genehmigungspflichtig

Breitensport (auch Fitnessstudios):

Sportanlagen mit Hygienekonzept geöffnet

Keine Maskenpflicht

Keine Testpflicht

Zuschauerzahl beschränkt

Museen und Gedenkstätten:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Im Innenbereich besteht Maskenpflicht

Schwimmbäder (innen und außen):

Geöffnet mit Hygienekonzept

Touristische Busreisen:

Mit Hygienekonzept möglich

Wahlmöglichkeit im Hygienekonzept: drinnen durchgängige Maskenpflicht auch im Sitzen, dafür muss kein Abstand eingehalten werden oder Einhaltung des Abstands, dafür Maskenpflicht nur, solange der SItzplatz nicht eingenommen wurde

Anforderungen gelten nicht für touristische Busreisen mit Startpunkt außerhalb Niedersachsens

Beherbergung: