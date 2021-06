Delmenhorst und Hoykenkamp: Noch freie Plätze fürs Public Viewing am Dienstag

Am Dienstag spielt die deutsche Nationalelf gegen England: Die Gastronomen aus Delmenhorst und der Umgebung freuen sich auf Besucher ihrer Public Viewings. Hier das Spiel Deutschland gegen Portugal auf der Sommerwiese.

Manuel Titze

Delmenhorst. Am Dienstag stellt sich das Löw-Team der englischen Nationalelf. Wer das erst K.O.-Spiel in großer Gesellschaft erleben möchte, kann sich noch freie Plätze für die Public Viewings in Delmenhorst und Hoykenkamp buchen.

England gegen Deutschland. EM-Achtelfinale. In Wembley. Viel mehr geht eigentlich nicht. Andreas Kutschenbauer, Initiator der Delmenhorster Sommerwiese, freut sich auf den Klassiker, der am Dienstag, 29. Juni, um 18 Uhr angepfiffen wird. Di