Delmenhorst. Das RKI meldet am Montag erneut keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst. Weitere Lockerungen der Maßnahmen sind damit wohl bald möglich.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst gemeldet. In den vergangenen sieben Tagen wurde lediglich ein Fall gemeldet. Somit bleibt der Inzidenzwert bei 1,3. Damit seht der Inzidenzwert den vierten Werktag in Folge unter einem Inzidenzwert von 10. Nach fünf Werktagen am Stück kann die Stufe 0 des niedersächsischen Stufenplans greifen, die weitere Lockerungen vorsieht. Beispielsweise sind private Treffen dann in einem deutlich größeren Rahmen gestattet.

Auch in den angrenzenden Landkreisen pendeln sich die Inzidenzwerte laut RKI auf einem sehr niedrigen Niveau ein. Der Landkreis Diepholz verzeichnet einen Inzidenzwert von 3,2. Im Landkreis Oldenburg wird eine Inzidenz von 2,3 verzeichnet. Die Wesermarsch ist aktuell weiter ohne bestätigten Fall und hält damit den Wert von 0,0.