Folgenreicher Diebstahl in Ganderkesee

Die Polizei hat in Delmenhorst mutmaßliche Diebe gestellt. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Ganderkesee/Delmenhorst. Drei unbekannte Täter haben am Freitag gegen 14 Uhr Werkzeuge im Wert von etwa 800 Euro aus einem Baustoffhandel am Sahrener Weg in Ganderkesee gestohlen - und lösten damit einen Einsatz mit Folgen aus.

Die Täter entfernten sich nach der Tat mit einem Opel vom Tatort. Das Kennzeichen des flüchtigen Wagens konnte abgelesen werden. Im Zuge der polizeilichen Fahndung stellte die Polizei das Fluchtfahrzeug, besetzt mit vier Männern zwischen 36